Advertisements

حفيدة فريد الأطرش وأسمهان تروي تفاصيل احتجازها بلبنان لأكثر من 5 أشهر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:55 ص
مروة الأطرش
مروة الأطرش
روان هيثم
تعرضت الفنانة مروة الأطرش لبعض العقبات التي حالت دون عودتها لوطنها سوريا، وذلك بسبب تصويرها للمسلسل اللبناني ''دفعة بيروت" في مدينة لبنان.

وأعربت بحسب أنباء صحفية عن حزنها قائلة: "لم أستطيع العودة إلى سوريا ولا يوجد أي طريقة أحاول بها للعودة بسبب أزمة فيروس (كورونا) التي أصابت دولنا العربية".

وأشارت إلى أنها تقوم بالاتصال الدائم بشقيقتها ووالدها الفنان ممدوح الأطرش بشكل يومي للإطمئنان عليهم في ظل الازمة الراهنة.

وفي سياق آخر تدور أحداث مسلسل "دفعة بيروت" في ستينات القرن العشرين حول طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت وتتوالي عليهم العديد من الأحداث التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من مروة الأطرش، بشار الشطي، فاطمة الصفى، علي كاكولي، نور الغندور، هدى الخطيب، وآخرون، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

منذ ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ ساعة و نصف

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف عن دواء أثبت نجاحه في علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 ص

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن