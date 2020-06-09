حفيدة فريد الأطرش وأسمهان تروي تفاصيل احتجازها بلبنان لأكثر من 5 أشهر





تعرضت الفنانة مروة الأطرش لبعض العقبات التي حالت دون عودتها لوطنها سوريا، وذلك بسبب تصويرها للمسلسل اللبناني ''دفعة بيروت" في مدينة لبنان.وأعربت بحسب أنباء صحفية عن حزنها قائلة: "لم أستطيع العودة إلى سوريا ولا يوجد أي طريقة أحاول بها للعودة بسبب أزمة فيروس (كورونا) التي أصابت دولنا العربية".وأشارت إلى أنها تقوم بالاتصال الدائم بشقيقتها ووالدها الفنان ممدوح الأطرش بشكل يومي للإطمئنان عليهم في ظل الازمة الراهنة.وفي سياق آخر تدور أحداث مسلسل "دفعة بيروت" في ستينات القرن العشرين حول طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت وتتوالي عليهم العديد من الأحداث التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من مروة الأطرش، بشار الشطي، فاطمة الصفى، علي كاكولي، نور الغندور، هدى الخطيب، وآخرون، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.