Advertisements

الصحة العالمية تحسم الجدل: انتشار فيروس كورونا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض "نادر"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
ترجمة- دينا قدري
صرحت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لاستجابة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا، أن انتشار "كوفيد-19" من قبل شخص لا تظهر عليه أعرض يبدو أمرًا نادر الحدوث.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف يوم الاثنين، قالت فان كيرخوف: "من البيانات التي حصلنا عليها، لا يزال من النادر أن تنتقل العدوى من شخص لا تظهر عليه أعراض إلى شخص ثانوي".

وتابعت: "لدينا عدد من التقارير من الدول التي تقوم بعملية تتبع مفصلة للغاية. فهم يتابعون حالات بدون أعراض والأشخاص المخالطين لها، ولا يجدون انتقالًا ثانوياً. الأمر نادر للغاية- ومعظمها لم يُنشر في التقارير".

كما قالت فان كيرخوف: "نحن ننظر باستمرار إلى هذه البيانات ونحاول الحصول على المزيد من المعلومات من الدول للإجابة على هذا السؤال حقًا. ولا يزال من النادر أن يتسبب شخص لا تظهر عليه أعراض في نقل العدوى".

وأوضحت فان كيرخوف كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر قطرات الرذاذ التي تنتشر عند السعال أو العطس، قائلة: "يمر من الشخص من خلال قطرات الرذاذ المعدية. إذا اتبعنا بالفعل جميع الحالات المصحوبة بأعراض، وعزلنا هذه الحالات، وتتبعنا الأشخاص المخالطين لها وفرضنا حجرًا على هذه الحالات، فإننا سنقلل بشكل كبير انتقال العدوى".

كما قالت أن ما يبدو أنها حالات بدون أعراض لـ"كوفيد-19" غالبًا ما تتحول إلى حالات مرض خفيف: "عندما ننظر إلى عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، نكتشف أن العديد منهم مصابون بمرض خفيف".

وأضافت: "هم لا يعانون من أعراض كوفيد-19، أي ربما لم يصابوا بالحمى بعد، أو ربما لم يكن لديهم سعال شديد، أو قد لا يعانون من ضيق في التنفس- ولكن البعض قد يكون لديهم مرض خفيف. نعلم أنه يمكن أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض حقًا".

وفي السياق ذاته، أوضحت مانيشا جوثاني، طبيبة الأمراض المُعدية وأستاذ مساعد في الطب وعلم الأوبئة في جامعة ييل الأمريكية، أن العديد من الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن تكون لديهم في الواقع أعراض خفيفة أو غير نمطية- أو قد تكون لديهم أعراض ما قبل ظهور المرض. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 كورونا فيروس كورونا انتقال فيروس كورونا اعراض فيروس كورونا اشخاص بدون اعراض

أخبار تهمك

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي

منذ ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تكشف عن دواء أثبت نجاحه في علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

"العربية": وحدات من الجيش الليبي دخلت حقول النفط في الجنوب

منذ أقل من ساعتين

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مرض الحمي القلاعية عند الانسان.. الأعراض، الأسباب وطرق العلاج

كل ما تريد معرفته عن الحمي القلاعية

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس "كورونا"

أشهر الأسئلة عن فيروس "كورونا" القاتل.. موقع أمريكي يكشف

مدير حميات إمبابة: لا يوجد ما يثبت عدم انتقال كورونا عبر الهواء

13 نصيحة عن فيروس كورونا لحماية نفسك ومن حولك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 ص

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن