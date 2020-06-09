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ألميريا الإسبانى يرغب في ضم نجم بيراميدز

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:19 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة فريق ألميريا الإسبانى فى التعاقد مع أحد نجوم بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت تقارير صحفية أن نادي ألميريا يرغب في ضم نجم بيراميدز ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان بيراميدز قد طلب 7 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب مما جعل الصفقة تتوقف خلال الفترة الماضية ولكن قام اللاعب بالتحدث مع مسؤولي بيراميدز مؤكد لهم أن مازال هناك رغبة من الفريق الإسبانى بالتعاقد معه.

وحسبما اشارت تقارير صحفية أن من الممكن بيراميدز أن يوافق على ترك دونجا على سبيل الإعارة فى حال عدم دفع المبلغ المطلوب في بيعه.

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