Advertisements

تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:18 ص
نيمار
نيمار
محمد جمال


يرغب برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة فى سعي البلوجرانا فى التعاقد مع نيمار.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم البرازيلي مازال يحلم بالعودة لملعب كامب نو وتمثيل برشلونة مرة أخري.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار أبلغ المقربين منه برغبته الكبيرة فى العودة لبرشلونة والرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

أخبار تهمك

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تكشف عن دواء أثبت نجاحه في علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي

منذ ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

منذ أقل من ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 ص

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن