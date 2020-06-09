النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن سعي نادي النصر للتعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع العاب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت شبكة "دوري بلس"، أن إدارة النصر ستعرض اسم إدواردو على المدير الفني للفريق روي فيتوريا كأحد الخيارات المتاحة في الميركاتو الصيفي القادم.





ويشترط النجم البرازيلي تقاضي 3 ملايين يورو كراتب في الموسم الرياضي الواحد، وهو نفس راتبة مع الهلال.





ومن المقرر أن ينتهي عقد إدواردو، مع الزعيم، في 30 يونيو 2020، في ظل خروج اللاعب من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول.





والجدير بالذكر أن إدواردو البالغ من العمر 30 عاماً، انتقل إلى نادي الهلال، في صيف 2015، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، وشارك مع الزعيم في 19 مباراة، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أحرز خلالهم 11 هدفا، فيما صنع 12 هدف آخرين.



