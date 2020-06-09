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تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:13 ص
هيثم موسى
وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه حكم مصر.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم مصر المحترم اتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة علي مرور ست سنوات علي توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر".
وأضاف:" هنيئا لشعب مصر بسيادتكم زعيم وطني مصري عربي مخلص ارسي في وطنه قواعد العدل وسيادة القانون علي الجميع دون تفرقةً وفقك الله وسدد خطاك".
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