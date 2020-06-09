تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي













وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه حكم مصر.









وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم مصر المحترم اتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة علي مرور ست سنوات علي توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر".









وأضاف:" هنيئا لشعب مصر بسيادتكم زعيم وطني مصري عربي مخلص ارسي في وطنه قواعد العدل وسيادة القانون علي الجميع دون تفرقةً وفقك الله وسدد خطاك".







