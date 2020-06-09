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عمرو يوسف يكشف سبب انسحابه من مسلسل "خالد بن الوليد"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:02 ص
عمرو يوسف
عمرو يوسف
روان هيثم

أعرب الفنان عمرو يوسف، عن سعادته لتعاقد الفنان ياسر جلال بدلاً منه لتجسيد دور خالد بن الوليد في مسلسل "سيف الله المسلول".

وكشف عمرو يوسف، في تصريحات صحفية عن السبب الذي جعله ينسحب من تصوير المسلسل قائلاً: "اضطريت أن أعتذر عن عمل كبير ومهم مثل مسلسل سيف الله لإنشغالي بتحضيرات لعمل آخر لعام 2021''.

وأشار إلى أن ياسر جلال سيأخذ الدور وهذا  في مصلحة العمل بحسبي قوله، كما لفت الانتباه إلى مفاجأة، حيث قال أن ياسر جلال حاول اقناعه باستئناف تصوير المسلسل.

يشار إلى أن "سيف الله" مسلسل ديني مأخوذ من عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ياسر جلال ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.

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