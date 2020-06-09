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الأهلي يفتتح مزاد بيع جيرالدو في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:40 ص
جيرالدو
جيرالدو
علي خلاف


تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد وحسم ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء.

رحيل جيرالدو عن الأهلي

من جانبه تدرس إدارة الكرة بالنادي الأهلي ، العروض الخارجية التى وصلت للأنجولي جيرالدو كوستا، جناح الفريق، للموافقة على قرار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية أن جيرالدو يمتلك عروضا تونسية وجزائرية بالوقت الحالى، كما يترقب عرضا من الدورى البرازيلى.

وأضافت التقارير أن جهاز الكرة بنادى الأهلى استقر على بيع المحترف الأنجولى لأعلى سعر، خصوصا فى ظل ترحيب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برحيله عن الفريق.

عودة النشاط الرياضي في مصر

من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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