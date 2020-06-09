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شريف منير ينتقد طريقة البعض في ارتداء "الكمامة"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

عبر الفنان شريف منير، عن سعادته لحرص الكثير من الناس على ارتداء "الكمامة" في الشارع، مضيفًا: "لكن ما لم يسعدني هو الطريقة التي يرتدي من خلالها البعض الكمامات".

واستعرض شريف منيرخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث، بعض تلك الطرق، مثل إنزال الكمامة إلى الذقن، أو وضعها على العينين للنوم، واقترح على من ينوي استخدامها الاستخدام الأخير الاحتفاظ بكمامتين، واحدة للفم والأنف، وأخرى للعينين.

وأضاف شريف منير أن الحياة قبل كورونا مختلفة تماما عن الحياة بعد كورونا، ويجب أن نعتاد ذلك.

يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" أخر أعمال شريف منير , فهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، سمر مرسي، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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