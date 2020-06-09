ميسي يعود لتدريبات ويستعد لمواجهة مايوركا في الليجا





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة أصبح مستعدًا لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بعد توقفها في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي عاد إلى تدريبات برشلونة الجماعية، حيث تدرب بدون أي مشاكل مع بقية زملائه في الحصة التدريبية التي قادها كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي الذي تدرب يوم السبت الماضي بمفرده بسبب معاناته من انزعاج في عضلات الفخذ سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام ريال مايوركا في أولى مباريات الفريق الكتالوني بعد عودة الدوري الإسباني الذي توقف دام لقرابة ثلاثة شهور بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت.