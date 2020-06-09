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حارس كوكاكولا لـ"الفجر الرياضي": فرصنا في البقاء كبيرة حال عودة النشاط.. وطموحي أحد القطبين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
تألق عمرو عبدالمجيد حارس كوكاكولا، مع فريقة خلال المباريات التي شارك خلالها، بالموسم الحالي، قبل فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

والتقي "الفجر الرياضي" بالحارس، للحديث عن مسيرتة الكروية، من البداية حتى الآن، ورأيه في عودة النشاط الرياضي، المتوقف بسبب فيروس كورونا، خلال السطور التالية ..

ماذا عن مشوارك مع كرة القدم؟

كانت بدايتي في ناشئين الزمالك كان عندي 10 سنوات حتي 14 سنه، ورحلت إلى مزارع دينا لمدة سنة، ومن بعدها إنتقلت إلى بتروجيت لمدة سنتين، ثم اتحاد الشرطه سنتين ناشئين، و5 سنوات مع الفريق الأول منهم سنتين في الدوري الممتاز، ومثلهما في القسم الثاني، وحالياً اننتقلت مع فريق كوكاكولا هذه عي السنة الأولي لي .

- هل تتوقع عودة النشاط الرياضي؟

بالطبع أتمنى عودة الدوري مرة أخرى، ولكن كل المؤشرات تؤكد عدم عودة النشاط .

- ماهي حظوظ فريق كوكاكولا في البقاء بالقسم الثاني ؟

أعتقد أننا أمامنا فرصة كبيرة للبقاء، ونحن بينا وبين مراكز البقاء 3 نقاط، ومازال 5 مباريات فقط .

- ما هي أسباب تدهور نتائج الفريق الفترة الاخيرة ؟

سوء التوفيق فقط فنحن في 3 مباريات استقبلنا أهداف كثيرة في الوقت الضايع.

- ماهي عدد المباريات التي شاركت فيها خلال الموسم الحالي؟

شاركت في 7 مباريات .

- وجه نصيحه لزملائك بالفريق؟

نحن فريق كبير، ويجب التركيز ونواصل الأداء الجيد بعد العودة لأن مصير يقاء الفريق مازال في أيدينا ولسه مصير الفرقه في البقاء بأيدينا، والتوفيق هيكون معانا باذن الله الفتره القادمة .

- من اقرب لاعب إليك داخل الفريق وخارجه؟

محمد علي ميلا وديدا وخارج الفريق عصام سعد حارس مرمي النصر.

- من هو مثلك الاعلي في الكرة؟

شريف اكرامي حارس الأهلي السابق وبيراميدز الحالي

- ما هي اصعب اوقات مرت عليك خلال مشوارك في الكورة؟
أثناء تواجدي في نادي اتحاد الشرطة الموسم الماضي تقدم لي عرضين من ناديي طنطا والبلدية، ولكن نادي الشرطة رفض وتمسك بتواجدي ضمن صفوف الفريق .

- ما هو طموحك في الكرة ؟
اللعب في الاهلي أو الزمالك .

- هل تلقيت عروض من بعض الأندية ؟
عرض ناديي طنطا والبلدية الموسم الماضي

- كيف تقضي يومك في العزل المنزلي؟
أقوم ببعض التمارين الخفيفة يومياً من أجل المحافظة على لياقتي البدنية.

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