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شوبير: نعمل على إصلاح الكرة المصرية
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:31 ص
محمد الدمتناوي
قال الإعلامي أحمد شوبير، أنه سوف يقوم بعمل الكثير من الإصلاحات، في حالة فوزه بإنتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصري.
وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، قائلا:" قراري الأول سيكون تشكيل رابطة لأندية الدوري الممتاز، وأخرى لأندية القسم الثاني، ولن أتدخل في شئون عملها".
وتابع:" القرار الثاني سيكون رفض تأجيل أي مباراة في الدوري المحلي، حتى نحافظ على شكل المسابقة، مع عدم وجود استثناءات بين الأندية".
وواصل:" وجود رابطة الأندية، سيساعد بشكل كبير على إصلاح الكرة المصرية".
وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.