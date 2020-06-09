شوبير: نعمل على إصلاح الكرة المصرية









قال الإعلامي أحمد شوبير، أنه سوف يقوم بعمل الكثير من الإصلاحات، في حالة فوزه بإنتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصري.





وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، قائلا:" قراري الأول سيكون تشكيل رابطة لأندية الدوري الممتاز، وأخرى لأندية القسم الثاني، ولن أتدخل في شئون عملها".





وتابع:" القرار الثاني سيكون رفض تأجيل أي مباراة في الدوري المحلي، حتى نحافظ على شكل المسابقة، مع عدم وجود استثناءات بين الأندية".





وواصل:" وجود رابطة الأندية، سيساعد بشكل كبير على إصلاح الكرة المصرية".



