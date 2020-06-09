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الدحيل يطرق أبواب نجم مانشستر سيتي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:28 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد القادر عرابي





ذكرت تقارير صحفية، أن نادي الدحيل القطري، الذي ينافس في دوري نجوم قطر، يريد ضم نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.



ووفقاً لعدة صحف قطرية، أبرزها صحيفتي الراية والشرق، فإن الدحيل يسعى لضم الإسباني دافيد سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي.



وأوضحت الصحيفة، أن النادي القطري عرض راتباً مغرياً لضم سيلفا، والذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.


ويمتلك سيلفا عدة عروض من بعض الأندية الأوروبية، فضلاً عن عروض من الدوري الأمريكي، إلا أن النادي القطري يسعى لتحويل وجهته.


ويأمل النادي في تكوين فريق قوي، يتمكن من الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، وخوض غمار كأس العالم للأندية.



كما يريد النادي استغلال سيلفا في الحملة الترويجية لبطولة كأس العالم، والتي ستقام في قطر عام 2022.

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