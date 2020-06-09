وزيرة الصحة: بلازما المتعافي الواحد تنقذ 10 مصابين بكورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن مبادرة قوائم الانتظار نجحت في علاج 450 ألف مواطن، مشير إلى أن مواجهة فيروس كورونا كانت ستشهد تحديات أكبر لولا تحسن الصحة العامة، وأن الإصلاح الاقتصادي خدم تطوير منظومة القطاع الصحي في مصر.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، الانتهاء من المشروعات الإنشائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي بـ23 مليار جنيه، مشيرة إلى أن العمل يسير في مشروعات القطاع الصحي بالتوازي مع مواجهة فيروس كورونا، منوهة بأن مبادرة صحة المرأة نجحت في الكشف على 6.2 مليون سيدة في 6 أشهر.

















وأشارت إلى أن أكثر من 95% من الدواء متوفر في مصر، متابعة: "يتم حاليًا توطين صنعة أدوية الأورام وتفعيل الشراكة الأجنبية في هذا المجال"، وأنه أصبح هناك توطين لصناعة الإنسولين وعلاج الأورام وألبان الأطفال.





وأضافت أن الدواء المصري يشهد نقلة، والكثير من الشركات القومية تصدر لأوروبا ودول العالم، لافتة إلى أن شركات الأدوية المصرية تعمل حاليًا على إنتاج علاج فيروس كورونا.





وأوضحت أن تصنيع البلازما من أدق وأغلى الصناعات في العالم، لافتة إلى أنهم قاموا بعمل اتفاقية مع أكبر الشركات في العالم بكوريا الجنوبية، وأنه تم الانتهاء من 6 مراكز لتجميع بلازما الدم، و6 آخرين على وشك الانتهاء، متابعة "جارٍ حاليًا تصنيع مشتقات بلازم الدم لعلاج فيروس كورونا، و5 دول فقط نجحت فيها".





ونوهت بأن البلازما من المتعافي الواحد تساهم في إنقاذ حياة أكثر من 10 أشخاص، موضحة أن التعافي بالبلازما يكون للحالات الحرجة الشديدة وليست الخفيفة والمتوسطة، متابعة "أدعو كل المتعافين بالتوجه للمراكز للتبرع والإسهام في حماية حياة المرضى".





ولفتت إلى أن تجربة العلاج بالبلازما ناجحة وإيجابية، وأنهم لا يمكن إلزام المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم، لكنهم يسعون لذلك، والشعب المصري معطاء في هذا الصدد.





وذكرت أن رفع إجراءات الحجر الصحي في المطارات يتماشى مع المرحلة الحالية، وأنه يتم تطبيق العزل المنزلي والمتابعة للوافدين القادمين من الخارج للمشتبه بإصابتهم، متابعة: "تطبيق برامج لمتابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج لمدة 14 يومًا".





وبينت أن اللجنة العلمية أقرت علاج هيدروكسي كلوركين للحالت البسيطة والمتوسطة، مؤكدة أن علاج هيدروكسي كلوركين أثبت نجاحات في علاج مرضى كورونا.





وعلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على نقص الأدوية، قائلة: "لاحظنا نقص أدوية المناعة في الصيدليات مع انتشار بروتوكولات علاج كورونا، وتم إنتاج أدوية لتغطية النقص"، مستكملة "أدعو المواطنين إلى عدم سحب الأدوية، سحب الأدوية يهدد حياة آخرين، وإذا احتاجت للأدوية في أي وقت ستجدها متوفرة".





وأردفت أنها اجتمعت مع ممثلي مستشفيات القطاع الخاص لبحث التعاون في مواجهة كورونا، موضحة أن مستشفيات القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية في مصر، متابعة: "راجعنا تجاوزات بعض مستشفيات القطاع الخاص، وأكدنا ضرورة الالتزام بتوجيهات الوزارة".





وأوردت أن أي تجاوز في الأسعار غير مقبول، مناشدة المواطنين بتقديم أي فاتورة عالية لوزارة الصحة، لافتة إلى أن قلة من المستشفيات الخاصة هي من قامت برفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، متابعة "قررنا زيادة الحملات على مستشفيات القطاع الخاص للتأكد من عدم المغالاة"، وأن القطاع الخاص رحب بعدم استغلال أزمة كورونا، وتقديم الخدمة بدون مبالغة.



