محلل سياسي يكشف مفاجأة بشأن آخر مستجدات سد النهضة (فيديو)

قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن إثيوبيا تراجعت بشكل كامل عن الكثير من تصريحاتها العنترية مثل: "النهر نهرنا وغيره"، لافتًا إلى أن أن مفوضات سد النهضة ستعود من حيث توقفت، لافتًا إلى أن جولة المفاوضات الجديدة ستشهد توسيع دور المراقبين الدوليين.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن موقف مصر يتواقف مع المواثيق والقوانين الدولية، متابعًا "لو توافرت الإرادة لدى إثيوبيا يمكن أن تصل المفاوضات إلى حل".









وتابع أن الجزء الأكبر من الخطاب الإثيوبي حول سد النهضة موجه للداخل، موضحًا أن حكومة أبي أحمد تواجه مشكلات وانقسامات داخلية كبيرة.





وأورد أن مصر تراعي مصالح الدول الثلاث، ومقترحاتها متوازنة، معلقًا: "قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لإثيوبيا، وعدم التوصل لحل في أزمة السد يؤدي لأزمة كبيرة في حوض النيل".





وأردف أن إثيوبيا عادت للمفاوضات لأنها لم تجد سبيلًا آخر، لافتًا إلى أنه يمكن التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة خلال أسبوعين، ويجب أن يكون هناك اتفاق واضح لكل الأطراف.





واستكمل أن هناك تغير واضح في موقف السودان من أزمة سد النهضة، وأن السودان بدأ يشعر بالأضرار المعرض لها ولذا تغير موقفه.



