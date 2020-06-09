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محلل سياسي يكشف مفاجأة بشأن آخر مستجدات سد النهضة (فيديو)
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:39 ص
أمنية فوزي
قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن إثيوبيا تراجعت بشكل كامل عن الكثير من تصريحاتها العنترية مثل: "النهر نهرنا وغيره"، لافتًا إلى أن أن مفوضات سد النهضة ستعود من حيث توقفت، لافتًا إلى أن جولة المفاوضات الجديدة ستشهد توسيع دور المراقبين الدوليين.
وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن موقف مصر يتواقف مع المواثيق والقوانين الدولية، متابعًا "لو توافرت الإرادة لدى إثيوبيا يمكن أن تصل المفاوضات إلى حل".
وتابع أن الجزء الأكبر من الخطاب الإثيوبي حول سد النهضة موجه للداخل، موضحًا أن حكومة أبي أحمد تواجه مشكلات وانقسامات داخلية كبيرة.
وأورد أن مصر تراعي مصالح الدول الثلاث، ومقترحاتها متوازنة، معلقًا: "قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لإثيوبيا، وعدم التوصل لحل في أزمة السد يؤدي لأزمة كبيرة في حوض النيل".
وأردف أن إثيوبيا عادت للمفاوضات لأنها لم تجد سبيلًا آخر، لافتًا إلى أنه يمكن التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة خلال أسبوعين، ويجب أن يكون هناك اتفاق واضح لكل الأطراف.
واستكمل أن هناك تغير واضح في موقف السودان من أزمة سد النهضة، وأن السودان بدأ يشعر بالأضرار المعرض لها ولذا تغير موقفه.
خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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