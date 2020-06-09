عاجل.. نواب أمريكيون يطالبون ترامب بتطبيق "قانون قيصر" على سوريا

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طالب عدد من النواب الأمريكيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتطبيق "قانون قيصر" على سوريا، ورئيسها بشار الأسد بشكل صارم.



وحسب قناة العربية، فقد قال النواب المطالبون بتطبيق القانون، إن الشعب السوري عاني كثيرا في ظل الأسد وعرابيه.



وشددوا على أن تطبيق "قانون قيصر" رسالة للنظام وداعميه أن الأسد لا يزال منبوذا، ويجب على النظام السوري وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء.