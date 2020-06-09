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المخرجة بتول عرفة لـ "الفجر الفني": "Bon Voyage" لكارول سماحة شدتني من أول لحظة.. وسنستعين بممرضين خلال التصوير

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت المخرجة بتول عرفة، عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، ذلك من خلال كليب أغنيتها المنتظرة Bon Voyage.


وقالت بتول عرفة في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" : "تجمعني بالفنانة كارول سماحة علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وكنا دائمًا نفكر في العمل سويًا ولكن لم تسمح الفرصة من قبل".

وأضافت أن كارول سماحة تواصلت معها، لافتة إلى أنها استمعت للأغنية وأعجبتها جدًا وتم الاتفاق على أن تتولى إخراج الكليب الخاص بها.

وتابعت "لفت نظري اختلاف هذه الأغنية عن غيرها، وكالعادة كارول سماحة تبهرنا بتقديم موسيقى مختلفة ومميزة، وشدتني من اللحظة الأولى".

وأما عن التصوير خلال أزمة فيروس كورونا، أوضحت أنهم لم يبدأوا في تصوير الكليب حتى الآن، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

واختتمت حديثها قائلة: "سنعمل بعدد قليل من فريق العمل، وسيتم تعقيم اللوكيشن مع الاستعانة بممرضين".

وتتعاون كارول سماحة في هذا العمل مع شركة لايف ستايلز ستديوز في أول تعاون بينهما.

ومن المقرر أن يحمل العمل إسم Bon voyage، وتُقدم خلالها كارول سماحة اللغتين العربية والفرنسية، وتجمعها مع Dj. Youcef.

يذكر أن العمل تولى مهمة تلحينه مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، و التأليف شاعر سورى و فرنسى، في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة.

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