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رد ساخر من كريم فهمي على طلب أحد متابعيه اعتزال الفن

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تعرض الفنان كريم فهمي للانتقاد من قبل أحد متابعيه عبر موقع التدوينات الشهير"تويتر"

وكتب الشاب: "لو أحمد فهمي وأخوه كريم فهمي شافوا حاجه تانية بعيد عن التمثيل هيبقي مستقبلهم افضل بكتير".

 ورد عليه كريم قائلًا: "فكرك اشتغل ايه بما انك مدير الشغل و المهن في مصر؟".

وبعد تلقي كريم فهمي لانتقادات على رده أوضح أنه يمزح، وكتب: "طب مانا مش بتريق انا عايزه يحددلي مستقبلي و بعدين انا و هو بنهرج حضرتك متضايق ليه ، عموما رأي حضرتك يحترم و علي دماغي بس واضح ان اراء حضرتك كلها مش ماشيه مع رأي الاغلبيه و الا كان هيبقي عندك فولورز اكتر من ٣ ، ولا ده اكونت فيك".

يشار أن أخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.

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