صراع إنجليزي على نجم ليستر سيتي





ذكرت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات الإنجليزي بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي الدولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة تيجلراف البريطانية بأن مانشستر سيتي دخل في سباق الصراع على تشيلويل البالغ من العمر 23 عامًا من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلويل يعتبر هدف تشيلسي الرئيسي في الصيف المقبل بينما يرغب ليستر سيتي في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم الشاب الإنجليزي.