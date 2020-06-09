سرقة جولدي وصحوة المعادي والقومي ومباراة لم تستكمل أبرز ظواهر المجموعة الخامسة بالقسم الثالث

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أيام قليلة على حسم مصير الكرة المصرية، التي يفتقدها الجميع بسبب انتشار فيروس الكورونا الذي أوقف قطار الرياضة في العالم، ولكن كما نقول عادت الروح إلى الجسد بعد ثلاثة أشهر عبر البوابة الألمانية التي استئنافت النشاط بقرار الحكومة بعودة الدوري بكافه اقسامه، والذي نجح بالفعل في تنفيذ كافة القرارات الاحترازية، وبعد عدة أيام سنشاهد الدوري الاسباني والانجليزي والايطالي، ويبقي السؤال هل سنقوم بأستئناف النشاط الرياضي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع ام سيتم اعلان إلغاء النشاط مثلما حدث بفرنسا وبلجيكا.



ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز ظواهر المجموعة الخامسة بالقسم الثالث (مجموعة الجيزة) .



البدرشين وجولدي في قسم الشرطة



ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة، استضاف البدرشين فريق جولدي، وقدم الفريقان مباراة أكثر من رائعة، ولكن بين الشوطين تفاجأ لاعبو جولدي بسرقة متعلقاتهم الشخصية، استكمل الفريق مباراته، فاز جولدي بهدف للاعب مصطفي السعدني، وتوجه رئيس النادي هاني سعيد لتحرير محضر بالواقعة.



القومي يشرف المجموعة الخامسة عبر بوابة كأس مصر



فاجأ القومي الوافد الجديد لمجموعة الجيزة، بأداءه بالدوري والكأس. حيث نجح الفريق بقيادة مدربه السابق حاتم حسن ومعاونيه بتأهلهم لدور ال64 من مسابقة الكأس، وفي الدوري نجح في إعلان بقاءه بالقسم الثالث بالمجموعة الحديدية .



أكتوبر والصيد مباراة لم تستكمل



ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر بالمجموعة، شهدت مباراة أكتوبر والصيد، والتي فاز بها فريق أكتوبر بهدفين دون مقابل، أحرزهما ياسر القاضي ومحمد بهاء من ركلة جزاء، أعتراضات بالجملة بسبب قرارات حكم المباراة التي أتهم فيها الصيد حكم المباراة، بمجاملة فريق أكتوبر باحتسابه قرارات غير صحيحة لأصحاب الأرض، والتي أدت الي الاعتداء على الحكم بالضرب والسب والبصق من جانب فريق الصيد، والتي أدت الى انتهاء المباراة في الدقيقة 35 من الشوط الأول، مما شهد هذه المباراة العديد من الايقافات لفريق الصيد من قبل لجنة المسابقات.



حلوان العام الحصان الأسود للمجموعة



فريق حلوان العام يستحق هذا الموسم، لقب الحصان الأسود للمجموعة بقيادة مدربه حسن محمد، الذي قدم أداء أكثر من رائع من جانب لاعبيه والذي ظل أبرز المنافسين للدخان والاتصالات حتى قبل توقف النشاط بأسبوعين بسبب تراجع نتائجه.



صقر المعادي يشعل صراع الصعود



المعادي الذي عرفه الجميع المواسم الماضية بصعوده لدور الكبار بالكأس ومنافسته حتى الامتار بالموسم الماضي من أجل الصعود للممتاز (ب)، عاد المعادي من بعيد تحت قيادة علي صقر، بسلسلة انتصارات قبل نهاية الدور الأول عبر بوابة الصف وانتهت بتعادله امام الدخان على ملعبه، بهدف سجله اللاعب أحمد أمين (أوفا) للدخان وأدرك المعادي التعادل عن طريق اللاعب عمر علي، ليقلص الفارق الي ثلاث نقاط بين الدخان والإتصالات ويشعل صراع الصعود بين الفريقين



الصف عقدة الكبار



نجح الصف في اثبات وجوده هذا الموسم بجدارة عبر فوزه على الإتصالات بملعبه بهدفين مقابل هدف وتعادله امام الدخان في عقر داره بهدف لكلا الفريقين وأمام الصيد بأربع أهداف لكلا الفريقين على ملعب الصيد، مما شكل الفريق مصدر خطورة على جميع فرق المجموعة.



العياط يقلب الطاولة على الكبار



رغم بداياته السيئة هذا الموسم وتغيير الاجهزة الفنية، الا أن العياط مع مديره الفني محمد حسن نجح في جمع 13 نقطة من 23 مباراة، العياط في الدور الثاني قلب الطاولة على كبار المجموعة، حيث فاز على الصيد خارج ملعبه بهدفين نظيفين وعلى المعادي بثلاث أهداف مقابل هدفين، وعلى جولدي بثلاث أهداف مقابل هدفين وعلى حلوان العام بملعب الاخير بهدفين مقابل هدف، وخسر امام كلاً من الدخان بشق الانفس بثلاث أهداف مقابل هدفين والاتصالات بهدفين دون مقابل بملعب الأخير، مما جعل العياط قادر على البقاء للموسم القادم بالقسم الثالث.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جبنيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة