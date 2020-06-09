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"الغنوشي": لدينا مصالح في ليبيا ولن نكون محايدين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:52 ص
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
الفجر
جدد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة المحسوبة على إخوان تونس، تبرير تجاوزه على الرئيس قيس سعيد، بشأل الملف الليبي.
وقال "الغنوشي" في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "لدينا مصالح في ليبيا ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة إزاء مصالحها".
واتهم زعيم حركة النهضة، الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، بأنه أدخل أسلحة إلى ليبيا.

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