Advertisements

الزمالك يعلن موعد تجديد عقد كارتيرون

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:49 ص
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد تجديد الفرنسي  باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي،بعد نجاحه في قيادة الأبيض بالتتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي والصعود إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

 
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".

وتابع:" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".

يذكر ان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون،كان قد وضع برنامح تدريبي للاعبي الأبيض،من أجل تنفيذه خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

أخبار تهمك

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ: هذه مشكلة الزمالك مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من شقيقة محمد رمضان على تعرضها للتنمر

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ ساعة و 12 دقيقة

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ ساعة و 21 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن