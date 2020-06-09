الزمالك يعلن موعد تجديد عقد كارتيرون

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد تجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي،بعد نجاحه في قيادة الأبيض بالتتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي والصعود إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".





وتابع:" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".



