Advertisements

"ضرب الرمل" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء الفجر الفني كأفضل مسلسل خليجي اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو، حيث حصل على 6957 صوت بنسبة 31.17% ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6408 صوت بنسبة 28.71%.

يذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجد الربيعان (مخرج) تامر الشيخ (مخرج منفذ) و ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد المزيني ومن بطولة ريتا حرب وخالد عبد الرحمن وليلى السلمان.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ أقل من ساعتين

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"العربية": وحدات من الجيش الليبي دخلت حقول النفط في الجنوب

منذ أقل من ساعة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق من شقيقة محمد رمضان على تعرضها للتنمر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن