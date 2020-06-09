Advertisements

الغضب يجتاح لاعبي أكتوبر بسبب المستحقات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
سادت حالة من الغضب لدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي 6 أكتوبر لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة حتى الآن منذ قرابة ثلاثة شهور، بسبب توقف النشاط الكروي في مصر نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مصدر داخل فريق أكتوبر أن اللاعبين حصلوا على 60% من المرتبات بالاضافة الي 25% تم صرفهم قبل عيد الفطر والاعانة التي صرفها من جمعية اللاعبين المحترفين، وأن اللاعبين علموا بأن النادي حصل على مبلغ الاعانة من عدة أيام، ولكن رفض مدير النشاط الرياضي صرف المبلغ للاعبين الا بعد ظهور رؤية الدوري.

وأشار المصدر أن اللاعبين لم يحصلوا على مكافأت منذ بداية الموسم، والادارة تحجج دائما باللائحة، وميزانية النادي تعتمد على دخل من فرق كرة القدم التي تحقق انجازات. والتعهدات الخيالية التي يحصلها اللاعبين من إدارة النادى. وهناك اتجاه قوي من لاعبي الفريق بتصعيد شكوتهم لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاتهم بالكامل.

وطالب اللاعبين بعودة النشاط مرة أخرى، حيث أن المسابقة على وشك الانتهاء، واستكمالها سنتقذ اللاعبين من الازمات المالية التي تمر بهم، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 34 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ ساعة و 11 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق من شقيقة محمد رمضان على تعرضها للتنمر

منذ ساعة و نصف

عبد الحفيظ: هذه مشكلة الزمالك مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن