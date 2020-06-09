عادل حمودة يكشف أسرار عن فترة اغتال فرج فودة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن قتل فرج فودة أدى لحالة صحوة غير طبيعية، كما جعل هناك شعور بالكراهية الشديدة لمفتي الجماعة الإسلامية عمر عبدالرحمن، معلقًا: "قتل فرج فودة كان وراه تنظيم كبير جدًا؛ تنظيم ينظر، وتنظيم يبرر، وتنظيم يعطي السلاح ويدرب".









وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عى فضائية "DMC"، مساء الاثنين، أنه بعد عملية الاغتيال بعض الشيوخ وقفوا أمام المحكمة وقالوا أنه يجب قتل فرج فودة؛ لأنه مرتد، وأن الدولة يجب أن تقتله ليس الأفراد، متابعًا: "هذا كان تبرير للقتل قدمه عدد من الناس، وظهرت بعض الاتهامات في بعض الصحف لتيارات معينة تتهم الرجل في عرضه وفي أسرته وبأشياء سيئة ومهينة، وظهرت كتب تبرر ارتداده".





وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية والعنف السياسي أدى إلى هبوط في موجة العنف وقتها أو تحويلها من ناحية المفكرين إلى ناحية المسئولين، حيث تم القبض على الشخص الآخر الذي ارتكب الجريمة بعد محاولة اغتيال وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، متابعًا: "تحولت المسألة بدلًا من قتلهم بالرصاص إلى قتلهم معنويًا، حيث قاموا برفع العديد من القضايا على المفكرين والفنانين وقتها".





ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن أولى مقالات وحيد حامد القوية والشرسة والمواجهة لهذا التيار كانت بعد اغتيال فرج فودة، والأرشيفات الصحفية تشهد على ذلك، وانتشرت حالة من الصحوة، وواجهنا هذه التيارات بشراسة، ولم نخف، رغم أننا كنا على قائمة التهديدات".





قصة اغتيال فرج فودة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 8 يونيو في العام 1992م، عبد الشافي رمضان وأشرف سعيد، ينتظرون، خروج المفكر الكبير فرج فودة من مكتبه برفقة ابنه بشارع أسماء فهمي بمصر الجديدة شرق القاهرة كي يستقل سيارته عائدًا لمنزله، ثم سرعان ما تحول المشهد لدموي، إثر إطلاق المتهمان اللذان يستقلان دراجة بخارية، الرصاص الذي اخترق كبده وأمعاءه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب ابنه إصابات طفيفة.