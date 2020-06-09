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عبد الحفيظ: هذه مشكلة الزمالك مع الأهلي
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:15 ص
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب الخلاف نادي الزمالك مع النادي الأحمر.
عبد الحفيظ قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي :"مشكلتنا مع الزمالك بأنه ينظر على ألقاب تاريخية عقائدية لديك ويريد الحصول عليها منك".
وأضاف :"التباعد بين الأهلي والزمالك يتواجد منذ زمن كبير، في التفكير والمكانة وفي كل شيء".
وتابع :"النادي الأهلي عندما أنشئ في عام 1907 من أجل تدعيم الحركة الوطنية وقام الزمالك بتعليق لافتة أخرى بأنه نادي الوطنية".
وأشار :"لو تم استبعاد الأهلي ومازيمبي والترجي من التصنيف الإفريقي، سيكون الوداد المغربي هو الأول على إفريقيا".