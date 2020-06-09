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عبد الحفيظ: هذه مشكلة الزمالك مع الأهلي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:15 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
علي نبوي


كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب الخلاف نادي الزمالك مع النادي الأحمر.

عبد الحفيظ قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي :"مشكلتنا مع الزمالك بأنه ينظر على ألقاب تاريخية عقائدية لديك ويريد الحصول عليها منك".

وأضاف :"التباعد بين الأهلي والزمالك يتواجد منذ زمن كبير، في التفكير والمكانة وفي كل شيء".

وتابع :"النادي الأهلي عندما أنشئ في عام 1907 من أجل تدعيم الحركة الوطنية وقام الزمالك بتعليق لافتة أخرى بأنه نادي الوطنية".

وأشار :"لو تم استبعاد الأهلي ومازيمبي والترجي من التصنيف الإفريقي، سيكون الوداد المغربي هو الأول على إفريقيا".

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