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بصورة نادرة.. محمد فؤاد يشارك جمهوره ذكرياته

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:09 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك النجم محمد فؤاد متابعيه صورة نادرة له في مرحلة الشباب وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ولم يكتب فؤاد أي تعليق علي الصورة، فيما جاءت الكثير من التعليقات من الجمهور ومن أبرزها " منور يا فؤش". 

في سياق منفصل انتهى محمد فؤاد من تصوير فيديو كليب جديد لإحدى ‏أغنياته ولم يكشف عن اسمها بعد, ومن ‏المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها بعد سنوات من غيابه عن ‏تقديم أغاني.

وتعرضت أغنية محمد فؤاد للتسريب على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "احترمتك"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ألبوم ‏فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر أن يتم طرحه بـ ‏سبتمبر 2018، وقد تعرض "فؤش" من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "استحملتني"، وأغنية "وسوء تقدير‎"‎

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين ‏إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب ‏جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج "ارجع يافؤاد ‏وحشتنا يافؤش".
بصورة نادرة.. محمد فؤاد يشارك جمهوره ذكرياته
بصورة نادرة.. محمد فؤاد يشارك جمهوره ذكرياته

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