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إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:13 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، بدأ في البحث عن بديل لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، تحسبًا لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن إنتر ميلان بدأ في البحث عن بديل لاوتارو مارتينيز، تحسبًا لرحيله المرتقب إلى برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن النيراتزوري يستهدف التعاقد مع ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد خلال الصيف المقبل.

وواصلت الصحيفة، أن هناك مفاوضات بالفعل بين مسؤولي إنتر وأتلتيكو على ضم موراتا، والذي عمل من قبل تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي في يوفنتوس وتشيلسي.

ويلعب موراتا مع أتلتيكو مدريد معارًا من فريق تشيلسي، وقد يلعب مع الروخي بلانكوس بصفة دائمة خلال الفترة المقبلة.

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