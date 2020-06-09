رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف مفاجأة بشأن كوررنا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: إن فيروس كورونا شهد تحورًا، وأصبح أضعف من السابق خلال الفترة الأخيرة، ولكن للأسف أصبح سهل الانتشار، ولهذا يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس خلال الفترة المقبلة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن العلاج المبكر من فيروس كورونا يضمن الشفاء المؤكد، ولهذا قررت وزارة الصحة البدء في علاج فيروس كورونا عند الاشتباه بالإصابة وقبل ظهور نتيجة تحليل كورونا.





ولفت إلى أن البلازما التي تؤخذ من الشخص المتعافي من فيروس كورونا تصلح لشفاء شخصين آخري، ولذلك على المتعافين أن يتبرعوا بالدم للمستشفيات بصورة طواعية



