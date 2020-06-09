بعد اتهام "رجالة البيت" بالفشل.. تعرف على رسالة أحمد فهمي لجمهوره

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نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت هذه الصورة مشهد من مسلسل "ريح المدام" الذي عرض في موسم رمضان لعام 2017، وكتب على هذه الصورة قائلاً: "بوعدكوا اللي جاي هيكون أقوى".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "كل أعمالك جميلة يا نجم بنحبك جدا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في مسلسل "رجالة البيت" الذي من بطولته برفقة الفنان أكرم حسني، وتدور أحداثه في إطار من الدارما الكوميدية.