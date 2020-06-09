Advertisements
نيللي كريم تتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثلة كوميدية وتليها انتصار
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:24 ص
ولاء عبد الناصر
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 9 يونيو.
وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28471 صوت، مايعادل 36,75%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.
وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28471 صوت، مايعادل 36,75%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.