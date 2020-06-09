عاجل.. أول تعليق من شقيقة محمد رمضان على تعرضها للتنمر













أعربت سيدة الأعمال إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان عن استيائها الشديد لما تعرضت له من قبل من تنمر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت إيمان رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc": "الإنسان هو اللي بيحدد الحاجة اللي بيعيشها ان كانت حلوة أو وحشة، وأنا مش شايفة غير نعمة ربنا عليا".وأضافت: "الناس تقول اللي تقوله قدام انت ماشي في الطريق الصح قدام ربنا وشايف هدفك وخطواتك كويس، يبقا يعملوا اللي يعملوا".وأضافت: "نظرة جوزي حسام ليا هي االي تهمني كلام الناس ولا كأنه موجود ومدتوش أهمية، لكن حابة أقول حاجة أن الكلمة الطيبة صدقة وكل اللي اتعرضت ليه وحصل ده خير من ربنا ليا وراضية بيه ومبسوطة".