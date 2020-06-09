عادل حمودة يروي لحظات اغتيال فرج فودة (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن ذكرى اغتيال الكاتب فرج فودة، قائلًا: "فور علمي بالحادث هرعت إلى المستشفى التي انتقل إليها فرج فودة، والتقيت مع الفنان عادل إمام"، لافتًا إلى أنه كان هناك بعض الخلافات الفنية بينه وبين الفنان عادل إمام وقتها، ولكنها مُحيت تمامًا في هذه اللحظة؛ لأن الأزمة كانت أكبر بكثير من أي خلافات أخرى.









وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الاثنين، أنه ظل مع عادل إمام في المستشفى لأكثر من 8 ساعات، وكانوا يتابعون الحالة بقلق شديد، معلقًا: "كنا مستعدين نقدم دماء إذا احتاج إليها، ولكن الدكتور حمدي السيد خرج بعد أكثر من 6 ساعات وأبلغنا بالنبأ الحزين؛ لأن الإصابة كانت في الكبد وفي الجهاز الهضمى بالكامل، وكان النزيف حاد جدًا وبشكل مؤلم".





وأشار إلى أنه كان قد تولى منذ شهور قليلة رئاسة تحرير "روز اليوسف" في هذه الفترة، لافتًا إلى أن وحيد حامد كان في حالة غضب شديدة ثاني يوم الوفاة، وقال: "نحن في مرحلة جديدة من التعبير عن العنف"؛ لأن أسوأ ما في الدنيا أن يقتل مفكر، ويتحول المفكر إلى رمز.





قصة اغتيال فرج فودة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 8 يونيو في العام 1992م، عبد الشافي رمضان وأشرف سعيد، ينتظرون، خروج المفكر الكبير فرج فودة من مكتبه برفقة ابنه بشارع أسماء فهمي بمصر الجديدة شرق القاهرة كي يستقل سيارته عائدًا لمنزله، ثم سرعان ما تحول المشهد لدموي، إثر إطلاق المتهمان اللذان يستقلان دراجة بخارية، الرصاص الذي اخترق كبده وأمعاءه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب ابنه إصابات طفيفة.