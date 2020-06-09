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'الإعلاميين' تحسم أزمة مذيعات قناة النهار الممنوعات من الظهور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:43 ص
قناة النهار
قناة النهار
ميسون أبو الحسن
أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عن عقد اجتماع لجنتا التصاريح والقيد بمقر نقابة الإعلاميين، اليوم.

وصرح  الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بأن لجنة القيد نظرت ملفات المتقدمين لطلب القيد، وحددت من ينطبق عليه شروط القيد، كما منحت اللجنة بطاقات العضوية لعدد من من تم اعتمادهم من قبل، وتوجهوت إلى النقابهة اليوم لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وقال نقيب الإعلاميين إنه تم منح تصاريح مزاولة المهنة للعديد ممن استوفوا الشروط، منهم ثلاثة من الخمسة الذين صدر لهم قرار المنع من الظهور من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهم: دعاء فاروق وعلا شوشة وىيم البارودي، كما تم منح التصاريح لآخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن التعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي.

وأهاب نقيب الإعلاميين بجميع ممارسي النشاط الإعلامي، سرعة التوجه اإلىى مقر النقابة، وذلك لتقنيين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ومن جانبة تشار محجوب سعدة عضو لجنة القيد، إلى أن اللجنة مستمرة في فرز أوراق المتقدمين، وتطبيق القانون، والحفاظ على الدورة المستندية لأوراق المتقدم.

وأضاف خالد فتوح عضو لجنة القيد: "نستقبل يوميًا الزملاء لتجديد عضوياتهم، بالإضافة إلى ما يتم اعتماده من عضويات جديدة".

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، منع ظهور كلًا من: بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.

وكان قد نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما نُشر وتم تداوله بشأن وجود تدخلات لإلغاء قرار حظر ظهور عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام، وخاصة قناة النهار.

وقال المصدر في تصريحات صحفية سابقة، إن المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور، ولا يقبل أي تدخل من تي جهة في قراراته التي تصدر وفقًا للقانون، وتراعي المصالح العامة للمجتمع.

وأضاف المصدر أن المجلس يهيب بوسائل الإعلام توخي الدقه عند تناول مايط يصدر عن المجلس من قرارات، مؤكدًا أن قرار المجلس بمنع ظهور عدد من الإعلاميين، سيتبعه قرارات أخرى مماثلة، حيث تخضع نقابة الإعلاميين لنصوص القانون، ويطالب المصدر الإعلاميين بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

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