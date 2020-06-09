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عبد الحفيظ لاتحاد الكرة: هل من المنطقي أن يتم التفكير في الكأس ولا ينظر إلى الدوري؟

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:47 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
علي نبوي


قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر مندهش من إصرار مسؤولو اتحاد الكرة على استكمال مباريات كأس مصر، في نفس الوقت الذي يتجاهل فيه الحديث عن استكمال الدوري.


وتابع :"نمر بظروف صعبة ولكن لا بد من التفكير بإيجابية، هناك من يتحدث عن إلغاء الدوري، هل هناك أي دوري عربي تم إلغاؤه".

وزاد :"أوجه سؤال إلى اتحاد الكرة، لماذا يصر على استكمال مباريات الكأس؟ أعتقد بأنها رغبة لهدف ما".

وواصل :"اتحاد الكرة وصل لعدم الثقة المطلقة للتفكير الإيجابي، هل من المنطقي أن يتم التفكير في الكأس ولا ينظر إلى الدوري".


وأشار :"على اتحاد الكرة أن يمنح الجميع إيحاء بأنه يريد تحقيق العدالة، ويأتي مسئوليه بكل سهولة ويقررون إلغاء الدوري".

وزاد :"الموضوع عبارة عن أهواء شخصية ولا يُنظر إلى إمكانية استكمال الدوري بشكل إيجابي".

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