خاص - حقيقة خروج الفنانة رجاء الجداوي من العناية المركزة













صرح الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية، وأحد الأطقم الطبية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بأن الفنانة رجاء الجداوي لم تخرج من الرعاية المركزة حتى الآن وذلك على عكس ما صدر من تصريحات من بعض الفنانين حول خروج "الجداوي" من الرعاية المركزة.وذكر الدكتور محمد خالد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت تحت الملاحظة بعد حقنها ببلازما المتعافيين، والتي تمت على جزءين مساء السبت وصباح الأحد ومن المنتظر تحسن حالتها الصحية.وأكد مصدر مسئول أيضا داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الفنانة رجاء الجداوي لم تخرج من الرعاية بعد حقن البلازما ولم يلاحظو إلا تحسن تدريجي فقط في حالتها الصحية مما يجعل موعد خروجها من الرعاية غير معروف.وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي قد أعلنت عن عدم خروج والدتها من الرعاية المركزة ولكن يوجد تحسن في حالتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".يذكر أن الدكتور محمد خالد صرح لـ"الفجر الفني" سابقا أن الفنانة رجاء الجداوي في تحسن ملحوظ بعد حقن بلازما المتعافيين على مرحلتين