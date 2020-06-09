رد ناري من مذيعة "النهار" دعاء فاروق على منحها تصريح مزاولة مهنة مؤقت





عبرت الإعلامية دعاء فاروق عن استياءها، على خلفية أ زمة قناة "النهار" ووقف بث خمسة من برامجها بسبب حصول مقدميها على تصاريح مزاولة المهنة.





وأبدت دعاء فاروق، زعلها بسبب عدم حصولها على تصريح مزوالة مهنة دائم، والاكتفاء بإعطاءها تصريح مؤقت.وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أنا عمري ما عملت فيديو في حياتي لركوب اي تريند , ولم استغل أي موقف حصل لي في حياتي لجذب تعاطف وحب الناس أبدا أبدا، أنا واصلني قرار وقفي منذ يوم، الخميس ٤ /٦ ومع ذلك كتمت عالخبر وفضًلت اني اخلص ورقي في السر ورفضت التعليق علي القرار احتراما للمجلس الأعلي للإعلام الذى أكن له كل تقدير .. لكن للاسف الخبر اتسرب وبعد كده قناة النهار خدت موقف ووقفت البث الحي والنهاردة تم حصولي علي تصريح لمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين بشكر النقيب طارق سعدة وزميلتي المخلصة ريهام ابراهيم مقدمة برنامج من مصر علي سي بي سي وهي عضو بارز في المجلس التأسيسي للنقابة والتي أصرت ان تحضر معي اليوم وكل موظفي النقابة علي تعاونهم وإنجاز التصريح بمنتهي السرعة، ولكن معلش بعد إذن المسؤلين الكبار في قناة النهار وفي عالم الفضائيات دكتور عمرو الليثي المحترم اللي مسابنيش لحظة من أول ثانية جاء فيها خطاب الايقاف وظل علي اتصال معي ومع كل الجهات المعنية وأستاذ علاء الكحكي الإعلامي المحترف المحترم مؤسس الصرح الإعلامي المحترم قناة النهار.وتابعت : أنا ليا حق عرب، ٢٢ سنة من العمل الإعلامي المتواصل منذ أن بدأت الفضائيات ومستمرة بفضل الله الي يومنا هذا بدون واسطة وبدون دعم من مخلوق فقط بتوفيق رب العالمين ومهنيتي فقط، والحفاظ علي ميثاق الشرف الإعلامي طوال مدة عملي كان مبدأ قبل ان يكون توصيات من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام مع احترامي الكامل لهذه التوصيات، لم أتحول للتحقيق في حياتي، لم يتم لفت نظري لعيب ما أو خطأ ما في أي من القنوات الكبيرة التي عملت بها، لم يكتب عني كلمة سلبية في أي صحيفة ، لم اقدم محتوي متدني، لم اسعي لشهرة مزيفة، لم اسعي لتريند علي حساب المهنية، حقي وأكثر من حقي جاء لي من المشاهدين والمحبين بفضل الله ويعلم الله أنني لم أطلب من مخلوق ان يكتب لي او في حقي كلمة واحدة ولكنني فوجئت بمظاهرة حب علي فيس بوك، أحمد الله حمدا كثيرا مباركا عليها.ولكن حقي المهني والذى اعتقد أني استحقه بعد ٢٢ عاما من العمل الدؤوب هو حصولي علي عضوية نقابة الإعلاميين الدائمة حتي لا أكون في مهب الريح كلما انتهي التصريح المؤقت الذي يستخرج كنوع من التوفيق المؤقت للأوضاع.أكرر أحترم قرارات المجلس الأعلي للإعلام وأحترم ميثاق الشرف الإعلامي ولكنني أحترم وأقدر نفسي أيضا .جدير بالذكر أن قناة النهار قد أعلنت إيقاف البث الحي لبرامجها بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعاتها، وإحالة إحداهن للتحقيق.