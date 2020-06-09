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رسالة نارية من كورتوا إلى برشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:44 ص
محمد الدمتناوي


وجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، رسالة قوية إلى نادي برشلونة، بعدما تقابلا في مارس الماضي.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا مهمًا على برشلونة، بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتحدث كورتوا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو، قائلا:" لم نكن أقل شأن من برشلونة عندنا فزنا عليهم قبل فترة التوقف".

وتابع:" أرى أننا نقوم بعمل جيد للغاية، على الرغم من خسارتنا من ريال بيتيس في المباراة التي تلت الكلاسيكو".

وواصل:" نريد أن نستكمل الدوري مرة أخرى، ونكافح من أجل الفوز به".

وأتم:" سيكون من الرائع لتاريخ النادي أن تظفر بلقب الليجا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، التدريبات التي قمنا بها على هذا الملعب كانت جيدة، ولن يؤذينا اللعب هناك".

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