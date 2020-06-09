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عبد الحفيظ: فايلر لم يرغب في استمرار حسام عاشور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:41 ص
عبدالحفيظ وفايلر
عبدالحفيظ وفايلر
علي نبوي


قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام عاشور قام بعمل تاريخ كبير مع النادي الأهلي، وعلى المستوى السلوكي والأدبي كان أكثر من ممتاز.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"المشهد الأخير النادي ينظر إلى مصلحة الفريق، فهي الأهم دائما".

وزاد :"حسام عاشور اللاعب الوحيد الذي لم يكن للجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر رغبة في استمراره ضمن صفوف الفريق، ولكن تقديرا لشخصيته ومكانته عندي لم نقم بإبلاغه في شهر ديسمبر بجانب بأن الفريق كان مرتبط بالعديد من المباريات الهامة".

وأشار :"ليس من الممكن أن نقوم بعمل خلل في الفريق، وأقوم بإبلاغ لاعب بعدم الحاجة إليه".

وزاد :"تم توجيه الشكر لعاشور ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

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