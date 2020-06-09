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شاهد.. محمد سعفان: العمالة المصرية هي الأكفأ على مستوى العالم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:41 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك بتخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم، والسماح بالعمل من المنزل، ومنح ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن توقف الأنشطة المتعلقة بالتدريب.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن العامل المصري قادر على التحدي مهما كانت الصعوبات والمعوقات، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية هي أكفأ عمالة على مستوى العالم إذا توافرت لها القدرة والإمكانيات.

وأشار إلى أن العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا والتي تعد من أكبر الكوارث التي أثرت على العالم حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات عديدة لمحاولة السيطرة على هذا الفيروس دون الوصول إلى علاج مما يزيد من صعوبة الأمر على الدول.

ونوه بأن هناك تأثيرًا اقتصاديًا شديدًا على كافة دول العالم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن ما مرت به مصر من إصلاحات اقتصادية منذ عام 2014 أعطاها القدرة على مجابهة هذا الأمر والتصدي للفيروس الخطير.

وفي سياق منفصل، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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