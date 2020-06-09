مساعد وزير الصحة: ضبط المتسببين في تحطيم مستشفى بنها التعليمي (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، إن واقعة تعدى أهل مريضة بمريضة مستشفى بنها التعليم، على الأمن وطاقم التمريض وتحطيم بعض الأساس، تم تحرير محضر بها وفي قسم الشرطة وتم القبض على المعتدين.





وأضاف "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الواقعة تأتي في إطار الاعتداءات المتكررة على الأطباء بسبب العاطفة الجياشة من أهل المرضى التي ترفض القوانين والقواعد التي يتم اتباعها في المستشفيات، تنتهى بالاعتداء.





وأشار مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، إلى أنه لابد أن يعي المواطنين أن الأطباء يعملون في ظل ضغط نفسى وبدنى غير مسبوق، معقبًا: "الأطباء يعملون في ظرف خطير.. ونحن نعاني من ضغط نفسى في ظل وباء كورونا وما يهمنا أن يعلم المواطنين ذلك".





وأكد "فوزى"، أن الأجهزة الطبية بقسم العزل، لم يلحقها أي ضرر بسبب واقعة التعدي والتحطيم وأن الحطام الذى تم لحق بمكاتب واشياء أخرى بسيطة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



