حقيقة العروض الإماراتية لضم مصطفي محمد









يقدم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الأولمبي مستوي مميز خلال الفترة الحالية، مما جعله على رادار عدد كبير من الأندية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكشف معتز الشامي، الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية، أن هناك أندية فى الإمارات ترغب فى التعاقد مع مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يوجد عديد من الأندية الإماراتية ترغب فى الحصول على خدمات مصطفي محمد ولكن نادي الزمالك أغلق الباب تماما وأكد على استمرار اللاعب ضمن صفوف القلعة البيضاء".



