Advertisements

حقيقة العروض الإماراتية لضم مصطفي محمد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:32 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد جمال


يقدم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الأولمبي مستوي مميز خلال الفترة الحالية، مما جعله على رادار عدد كبير من الأندية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وكشف معتز الشامي، الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية، أن هناك أندية فى الإمارات ترغب فى التعاقد مع مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يوجد عديد من الأندية الإماراتية ترغب فى الحصول على خدمات مصطفي محمد ولكن نادي الزمالك أغلق الباب تماما وأكد على استمرار اللاعب ضمن صفوف القلعة البيضاء".

وأضاف: "أعتقد أن مصطفي محمد لن يرحل عن الزمالك قبل يناير المقبل، وحينها ستعيد الأندية الإماراتية فتح باب المفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع اللاعب".

أخبار تهمك

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بريطانيا تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

منذ ساعة الا ربع

عدلي القيعي يسخر من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

منذ ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

12:17 ص

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

12:14 ص

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن