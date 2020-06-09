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مانشستر يونايتد يعرض 100 مليون يورو على موهبة برشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:29 ص
برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي
يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للظفر بخدمات انسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدم النادي الإنجليزي بعرض ضخم من أجل إغراء نادي برشلونة لضم موهبته الشابة، حيث عرض مبلغ 100 مليون يورو.

العرض تم رفضه من قبل النادي الإسباني رفضا قاطعا، وذلك عبر رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو، الذي أكد أن اللاعب غير قابل للمساس بأي حال من الأحوال.

جدير بالذكر أن فاتي يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعد واحد من أبرز المواهب الصاعدة في العالم خلال الوقت الحالي، حيث بدأ المشاركة مع برشلونة هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف حتى الآن.

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