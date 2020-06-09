بعد التعدي على أطباء بنها.. وزارة الصحة تعلق

كشف الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تفاصيل تعدي أسرة متوفية بالكورونا على الطاقم الطبي بمستشفى بنها.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه مستشفى بنها استقبلت حالة لسيدة تبلغ حوالي 80 عام مشتبه في اصابتها بكورونا، وتم وضعها في قسم العزل، ولكنها توفت بعد ساعات من وصولها، حيث أنها جاءت في وضع متأخر.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن أسرة السيدة عندما علموا بوفاتها، تعدوا على الطاقم الطبي وكسروا بعض الأدوات، وكان عددهم 6 أشخاص.



