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حقيقة العروض الإماراتية للتعاقد مع فايلر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:27 ص
فايلر
فايلر
محمد جمال


ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة عدد من الأندية الإماراتية للتعاقد مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة القادمة. 

وكشف معتز الشامي، الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية، حقيقة رغبة نادي العين والجزيرة فى التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر غير متواجد على رادار ناديي العين والجزيرة على الإطلاق، والناديين نفوا بشكل رسمي فكرة التفاوض مع المدرب السويسري".
 
وأضاف: "الأندية الإماراتية فى الوقت الحالي لا تفكر فى التعاقدات، فى انتظار الاتحاد الإماراتي من أجل حسم موعد عودة الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة والذى من المقرر أن ينطلق الدوري الجديد فى شهر أكتوبر".

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