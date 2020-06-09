هل يغيب صلاح فترة طويلة عن اللاعب بسبب الإصابة!؟

ضربت الإصابة المصري الدولي محمد صلاح، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.





جاء ذلك خلال تدريبات فريق ليفربول الجماعية استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأدت هذه الإصابة إلى غيابه عن المباراة الودية التي خاضها فريق ليفربول بين لاعبيه.





وأشارت صحيفة ليفربول ايكو، أن محمد صلاح تعرض لكدمة خفيفة خلال التدريبات، ومن المتوقع أن تكون الكدمة التي أصابت الدولي المصري بسيطة وأن يكون غيابه بغرض الوقاية من تفاقمها.





ولم يغيب محمد صلاح وحده عن هذه المباراة، بل غاب أيضا المدافع أندي روبرتسون والحارس أدريان.





يشار إلى أن ليفربول سيعود لخوض المباريات، بعد التوقف ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



