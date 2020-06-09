عاجل.. بريطانيا تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

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أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السلطات في المملكة المتحدة سوف تبدأ التجارب البشرية على لقاح خاص بفيرزس كورونا المستجد الأسبوع المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن فريقا من جامعة إمبريال كوليدج، استطاع تطوير اللقاح، وهو يعمل ضد فيروس كورونا، وستبدأ التجارب على 300 شخص في 15 يونيو.



هذا، وهناك لقاح آخر، طورته جامعة أوكسفورد البريطانية، ويخضع حاليا للتجارب البشرية.