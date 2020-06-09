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تعرف على موقف الأندية السعودية من ضم حسام عاشور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:23 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
محمد جمال


وجه النادي الأهلي الشكر لقائد الفريق حسام عاشور، للرحيل بنهاية الموسم الجاري، وكان اللاعب قد أكد عن تلقيه عرضين من الدوري البرتغالي والسعودى. 


وأشاد عاطف الأحمدي، المتحدث السابق لنادي الوحدة السعودي، بإمكانيات حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مشددا على أنه يتمني انضمامه إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حسام عاشور لاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة والأندية السعودي تسعي للتعاقد معه فى الفترة المقبلة، فهو لاعب كبير وأتمني وجوده فى الدوري السعودي".
 
وأضاف: "عاشور مطمع للأندية السعودية، ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية فى سوق الانتقالات المقبلة، تتسبب فى عدم المفاوضات بجدية".

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