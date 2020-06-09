Advertisements

''على أبواب الفتن'' في صدارة استفتاء الفجر الفني - 9 يونيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر البرنامج الديني "على أبواب الفتن" للداعية مصطفى حسني في استفتاء الفجر الفني المركز الأول كأفضل برنامج ديني اليوم الموافق الثلاثاء 9 يونيو حيث حصد على 12150 صوت بمعدل 36.46%، ويليه برنامج "دعاء الأنبياء الذي حصد على 9825 بمعدل 29.48%.


يذكر أن برنامج "على أبواب الفتن" تم إذاعته على قناة ON E في تمام الساعة 6 مساءً، وتمت إعادته في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وعرض أيضًا على قناة الناس الساعة: 9:30 مساءً، وتمت إعادته في الساعات التالية: 4:30 صباحًا، و3:30 عصرًا.

أخبار تهمك

عدلي القيعي يسخر من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بريطانيا تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

منذ ساعة الا ربع

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

منذ ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

12:17 ص

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

12:14 ص

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن