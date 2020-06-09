داليا مصطفى تستعرض مهارتها في المطبخ (صورة)





شاركت الفنانة داليا مصطفي، جمهورها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت بالفيديو اثناء قيامها بتقديم أكله جديدة لأبنائها وتمدح في صنع يدها قائلة:"إحنا جامدين أوي".تفاخرت داليا بنتيجة طبختها مؤكدة أنها طباخة ماهرة للغاية، وأطلقت على نفسها حزب البسلة، بسبب استخدامها لها في إعداد الوجبة.يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم إياد نصار، إداورد، مي عمر، داليا مصطفى وهاجر الشرنوبي ومنة جلال وهو كتابة أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل.